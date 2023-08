Carne scadente e latte allungato con l'acqua: la truffa del cibo ai detenuti di Rebibbia

Latte allungato con l'acqua, carne scadente e caffè fatto con lo scarto dei fondi. Una truffa sulle forniture di cibo nei quattro istituti del complesso penitenziario di Rebibbia è contestata dalla procura di Roma a due responsabili della società che gestisce la ristorazione. L'inchiesta nasce da un esposto dell'ex garante capitolina dei detenuti, Gabriella Stramaccioni, dopo che gli stessi detenuti avevano segnalato delle criticità.

"Si tratta di una vicenda scabrosa da me denunciata tanti mesi fa e che mi ha impegnato per molto tempo nella raccolta delle segnalazioni e delle verifiche", ha spiegato Stramaccioni: "Gli interlocutori istituzionali ai quali mi sono rivolta in prima istanza mi dicevano che era una prassi e nessuno era mai intervenuto prima di me".

Un secondo esposto è stato presentato dalla ditta esclusa dalla gara d'appalto. Due denunce che hanno sottolineato la scarsa qualità del cibo dato ai detenuti. Sul caso, insieme alla procura, indagano gli investigatori del nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza che hanno eseguito un campionamento sugli alimenti cucinati.

"È finalmente giunta a una svolta questa annosa vicenda del vitto negli istituti penitenziari romani", aggiunge Stramaccioni che dal suo profilo Facebook lancia anche una frecciata all'amministrazione comunale: "A me questa denuncia ha provocato isolamento e ritorsioni, e anche la non riconferma del mandato. Ma rifarei tutto da capo perché il compito di chi svolge un ruolo di garanzia è quello di vedere, sentire, parlare e non farsi sussumere dalle istituzioni o peggio dalle logiche partitiche".