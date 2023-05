La truffa delle chiavi: derubano automobilista all'uscita dalla tintoria

Come un copione già recitato hanno puntato la vittima di turno. Atteso che uscisse dalla tintoria l'hanno distratta: "Signora le sono cadute le chiavi a terra". Un secondo fatale con la vittima a guardare in terra e il complice che le ha sfilato la borsa nell'abitacolo dell'auto utilizzando lo sportello del lato passeggero. Un raggiro solitamente messo a segno nei parcheggi dei supermercati, con la variante in questo caso di essere stata messa a segno nei pressi di un negozio di vicinato.

Il furto è stato messo a segno nei pressi di una tintoria in via Val Maggia, a Conca d'Oro. Rubata la borsa con destrezza dopo aver distratto la vittima, i due malviventi si sono allontanati a bordo di un'auto. La donna ha poi scoperto di essere stata ingannata ed ha richiesto l'intervento al 112.

Furti con la scusa delle chiavi a terra che avevano subito nelle ultime settimane una importante recrudescenza con gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma che hanno aumentato i controlli per frenare l'odioso reato. Raccolta la denuncia della vittima i poliziotti sono quindi riusciti a rintracciare l'auto con i ladri in fuga.

Intercettati in via Marcotti, al Tiburtino, i due predoni - cittadini sudamericani di 50 e 39 anni - sono stati fermati con la borsa appena rubata. Arrestati per furto con destrezza aggravata, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.