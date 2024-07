La truffa della casa, 252 persone ingannate da due imprenditori. Intascati 2 milioni prima dei rogiti

Caparre versate senza mai arrivare al rogito, rinviando di continuo gli appuntamenti per poi spostare i soldi. Oltre 250 persone truffate e un giro d'affari illecito milionario. Un vero e proprio caso che ha visto come epicentro Roma e Milano, con vittime anche in parte della Sardegna, dell'Emilia Romagna, del Lazio e della Lombardia.

È il caso della Reef Spa (poi Bc srl), una società finita nell'occhio del ciclone dopo le tante denunce presentate dai clienti truffati. La prima proprio a Roma. La società si presentava come tramite tra venditori e acquirenti offrendo il meglio a entrambi, la garanzia del prezzo pieno per chi vende, la casa dei sogni a prezzi molto più bassi del valore di mercato per chi compra.

Le proposte sono allettanti. E la Reef si vende bene, grazie anche ai tanti video sponsorizzati su YouTube. Ma qualcosa non va, come hanno ricostruito anche i militari delle fiamme gialle del primo nucleo operativo di Roma che, coordinati dalla procura, hanno arrestato i due esponenti di spicco della società, indagati per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio.

Le indagini

Dalle indagini è emerso un sistema truffaldino che vedeva gli indagati accaparrarsi la fiducia delle persone intenzionate all'acquisto di un immobile, con forme di pagamento rateizzato senza l'accensione di mutui ipotecari e a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. Dopo aver incassato la caparra confirmatoria, i due procrastinavano la stipula del rogito, adducendo sopraggiunti impedimenti e, dopo estenuanti rinvii, proponevano un accordo transattivo, a sua volta rinviato di continuo.

In 18 mesi di attività sono state così ingannate 252 persone, accumulando con gli anticipi da essi versati oltre 2 milioni di euro, che affluivano sui conti correnti personali degli indagati dalle società immobiliari ai medesimi riconducibili, una delle quali "artatamente condotta al fallimento", spiega la finanza, dopo aver subito il depauperamento del suo patrimonio e accumulato un passivo di oltre 11 milioni di euro.

Il provvedimento

Gli elementi raccolti hanno permesso alla locale procura di richiedere al competente gip l'emissione, oltre del provvedimento cautelare personale, del decreto di sequestro preventivo per oltre 2,2 milioni di euro, che hanno riguardato immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a quattro società, ai due arrestati, dominus delle medesime, nonché ad altri tre sodali parimenti partecipi nelle condotte illecite.

Le vittime

Del caso se n'era occupata anche Striscia La Notizia e la sezione Dossier di MilanoToday in questo articolo. Non solo, su Trustpilot tanti erano i commenti delle vittime. "Mi auguro solo che la giustizia faccia il proprio corso e faccia pagare a queste persone tutte complici", scrive un utente. E ancora: "30mila euro volati via da più di un anno, nessuna scusa, nessuna dignità".

Tra i tanti post indignati ce n'è uno anche di un avvocato di una vittima: "Un mio cliente, a seguito della vicenda intercorsa con Reef spa ha perso euro 40000. Nel corso del 2022 la Reef dapprima è stata trasformata in Bc srl e poi quest'ultima è stata posta in liquidazione giudiziale, ossia vecchio fallimento, dal tribunale di Roma. Diffidate se non volete perdere soldi".