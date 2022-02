Spesa al mercato e tintoria durante l'orario di lavoro: vigilessa a processo

La spesa al mercato, il ritiro degli abiti in tintoria, una passeggiata e altre commissioni. Tutto in orario di lavoro: la cosiddetta “truffa del cartellino” coinvolge anche una vigilessa del corpo di polizia locale di Roma Capitale, accusata di avere timbrato per attestare una presenza al lavoro di fatto poi non garantita.

I fatti risalgono al 2016 e al processo si è arrivati dopo una serie di intercettazioni e appostamenti. La donna, all’epoca istruttrice di polizia locale con funzioni di polizia amministrativa, tra gennaio e febbraio di quell’anno in alcune occasioni avrebbe timbrato per poi uscire dalla sede del distretto e sfruttare il tempo che avrebbe dovuto passare al lavoro per svolgere una serie di commissioni o per tornare direttamente nel suo appartamento, distante meno di 300 metri dall’ufficio.

Le indagini sono partite dopo una segnalazione anonima che riferiva di diverse "uscite sospette" in orario di lavoro. La donna, all’epoca sessantenne, è stata quindi monitorata da vicino per diversi mesi e gli inquirenti sono riusciti ad accertare che in almeno sette occasioni, dopo avere timbrato usciva dal distretto per svolgere le sue commissioni, aggirandosi tra i banchi del mercato Trionfale o portando i vestiti in lavanderia. Le uscite avevano una durata variabile, andavano dal quarto d’ora alle 4 ore, e la vigilessa rientrava sempre in tempo per timbrare il cartellino a fine giornata.

La donna è stata accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato, rinviata a giudizio ed è finita a processo. Il pubblico ministero ha chiesto per lei 2 anni e 2 mesi di reclusione, accompagnati da una multa di 400 euro. Roma Capitale, che si è costituita parte civile, ha chiesto invece una provvisionale di 5.000 euro oltre al risarcimento danni.

La difesa ha sostenuto da subito che il lavoro stesso della donna - istruttrice che si occupava di procedimenti amministrativi e quindi di controllare, per esempio, il rispetto delle norme negli esercizi pubblici e commerciali - comportava che uscisse dalla sede del distretto in cui lavorava. La sentenza è attesa ad aprile.