La truffa della bicicletta e del finto rider: l'urto (simulato) contro le auto per chiedere i danni

Un rumore all'improvviso per dare l'impressione di un urto. Poi l'aggancio, la rabbia per lo scontro e quindi la richiesta in denaro per non tirare in ballo l'assicurazione e non chiamare i vigili. È la truffa dello specchietto, ormai arcinota e che, anche per questo, i truffatori stanno provando a modificare. In questo fine settimana sono tre le segnalazioni di un raggiro in tutto e per tutto simile a quello sopra descritto. Identica la zona, identica la variante: con la bicicletta, con un finto rider.

"Sabato sera", racconta Simone, "dopo una serata in un ristorante, siamo andati a riprendere l'auto parcheggiata nei pressi di via Faleria. Stavo uscendo dal parcheggio ed ho sentito un urto. Mi fermo e vedo una persona a terra con una bici, dolorante, con la forcella piegata". La vittima del tentativo di truffa racconta come il ciclista si è alzato ed ha iniziato a camminare. "Mi ha guardato ed ha iniziato a dirmi: "Non mi hai visto? Come hai fatto". Quindi dopo una serie di frasi sconnesse la richiesta di risarcirgli almeno la bici". Certo di non averlo colpito, annusata la truffa, Simone ha quindi proposto di chiamare i vigili. "Immediatamente si è alzato ed ha iniziato con fare più violento, chiedendosi il perché volessi chiamare i vigili". Simone insiste ed è così che, miracolosamente, il giovane in bici si alza e inizia a spingere la bici, allontanandosi dal luogo dell'incidente.

Stessa dinamica quella raccontata da Anna, sempre la zona di San Giovanni come teatro. "Ero con una mia amica in una strada buia", racconta. "Ero certa di non averla colpito quel ragazzo in bici ed anche per questo ho detto di chiamare i vigili. Lui ha iniziato ad arrabbiarsi, sostenendo che senza bici non avrebbe più potuto lavorare". Anche per questo la vittima della tentata truffa ha scelto di chiudersi in auto e spostare la vettura in un punto più illuminato, con più persone presenti. "Ci siamo spostate 50 metri più avanti. Siamo scese e lui non c'era più. Dopo aver girato l'angolo, lo stesso era a bordo della sua bici intento a pedalare".

Tentate truffe che, proprio perché tentate, restano senza denunce. Il consiglio da parte delle forze rimane quello sempre di chiamare il 112: in caso di incidente reale saranno gli agenti a stabilire le responsabilità. In caso di tentata truffa, molto probabilmente, l'arrivo delle forze dell'ordine sarà preceduto dalla fuga.