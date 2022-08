Truffa del BancoPosta: pensa di attivare la nuova carta e si trova con il conto svuotato

La carta era finta, come il numero verde da chiamare per attivarla. Finta, ma molto verosimile. Al punto da trarre in inganno un cliente dell’ufficio postale che, pensando di mettere in funzione la nuova card, è rimasto vittima di un raggiro che gli ha svuotato il conto.

La carta da attivare

Il fatto è accaduto ad un utente che ha scelto di mantenere l’anonimato e che, per quanto accaduto, ha già presentato regolare denuncia ai carabinieri per “truffa”. Il fatto è presto spiegato. La vittima del raggiro ha raccontato a RomaToday di aver ricevuto a casa, per posta ordinaria, una nuova carta di colore bianco. Secondo quanto riportato nella comunicazione, doveva essere attivata per sostituire quella vecchia, ancora valida ma in procinto di scadere. Non fidandosi si è recata in un ufficio postale per chiedere l'attivazione tramite sportello.

Il finto numero verde

Prima di attivare il servizio, l’utente racconta di essersi recata all’ufficio postale, circostanza denunciata anche ai carabinieri, per vedere se fosse possibile attivarla dallo sportello. Dopo tentativi vani da parte dell'operatore allo sportello, la vittima denuncia di aver ricevuto consiglio di chiamare il numero verde presente nella lettera. Il cliente ha così composto il numero verde che era allegato alla comunicazione pervenuta per posta. A quel punto, su richiesta dell’operatrice telefonica, ha fornito i dati personali ed anche il pin (richiesto al telefono) della vecchia carta, in procinto di scadere.

Il conto svuotato

Terminate le operazioni alla vittima della truffa è stato chiesto di attendere quarantotto ore per l’attivazione del nuovo BancoPosta che, a differenza del precedente era di colore bianco, circostanza che aveva in effetti insospettito la persona raggirata. E’ invece arrivata una brutta sorpresa. “Dopo poche ore – ha fatto sapere la vittima a RomaToday – mi sono trovato con il conto svuotato”.