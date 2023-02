Va a trovare i nonni e trova in casa il finto nipote che li stava truffando

Si è presentato in casa di una coppia di anziani che aveva ingannato poco prima telefonicamente raggirandola con la sceneggiata del finto nipote nei guai. Una volta in casa ha inscenato il copione. Riuscito a raggirare marito e moglie si è però trovato davanti una giovane ragazza, vera nipote della coppia che il truffatore stava cercando di ingannare. La tentata truffa - l'ennesima a danno di anziani - all'Appio Tuscolano, dove la polizia ha poi fermato un 19enne.

Truffe agli anziani all'Appio Tuscolano

La truffa è stata tentata dal ragazzo nel primo pomeriggio dello scorso 21 febbraio, nella zona di via delle Cave. Una ragazza, andando a trovare i nonni, ha riscontrato la presenza in casa di un giovane a lei sconosciuto. A quel punto, ha subito intuito quello che poteva essere successo ed ha chiesto aiuto a gran voce. Vistosi scoperto il ragazzo, un 19enne di origini campane, si è avventato su di lei afferrandola violentemente per le spalle per guadagnare la porta di casa e fuggire. I vicini di casa, sentendo le grida, oltre a chiamare il 112, il numero unico emergenza, sono corsi in aiuto ed hanno così permesso agli agenti del commissariato Appio e della sezione volanti di bloccare definitivamente il 19enne.

La truffa del nipote in difficoltà

Gli stessi poliziotti hanno poi ricostruito l’accaduto: poco prima, a casa della vittima, era arrivata la classica telefonata di un finto nipote che, dicendo di essere in grave pericolo, chiedeva ai nonni dei soldi. In poco tempo alla porta si era presentato il ragazzo – poi identificato come l’odierno indagato - al quale i nonni hanno consegnato 2 mila euro. Dopo pochi istanti, sempre telefonicamente, le vittime hanno visto arrivare un’altra richiesta di denaro e, seguendo lo stesso schema, dopo pochissimo, si è materializzato il ragazzo per riscuotere la seconda tranche, e proprio in questo frangente è arrivata la vera nipote.

Truffatore seriale in trasferta dalla Campania

È stato poi accertato che il 19enne era stato già segnalato in passato per fatti simili e nelle tasche aveva 2 diamanti a forma di cuore, una collana in oro e un crocefisso di pietre nere sulla cui provenienza sono tutt’ora in corsi delle indagini. Al termine degli atti di rito il ragazzo è stato arrestato perché gravemente indiziato di rapina, truffa aggravata e ricettazione. La procura di Roma, che sta coordinando le indagini, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, la convalida dell’arresto.