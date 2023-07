Coppia di anziani della Roma "bene" truffata per un milione di euro da falso direttore delle poste

Una maxi truffa milionaria ai danni di 83 e 87 anni. È quanto successo nella zona della Roma "bene" del Flaminio. Chi li ha ingannati ha utilizzato la tecnica del falso direttore delle poste. I due, secondo quanto denunciato agli agenti del commissariato Villa Glori che ora indagano, sarebbero stati truffati per circa un milione di euro in gioielli.

Un patrimonio che la coppia avrebbe consegnato al falso dipendente dell'ufficio postale per saldare dei pagamenti di un loro nipote. Nella provincia di Roma sono diversi questi raggiri e l'ultimo sarebbe andato in scena proprio ieri, intorno alle 14. La coppia alle 21:30 si è quindi presentata in commissariato sporgendo denuncia.

La polizia ha iniziato l'indagine e oggi saranno acquisite le immagini delle telecamere della zona, alla ricerca di qualche persona sospetta. Di recente le forze dell'ordine hanno fermato diverse batterie di napoletani specializzate nelle truffe agli anziani che dalla Campania arrivano a Roma per raggirare le loro vittime. Chi indaga non esclude che anche in questo caso si possa trattare di una banda come le altre già sgominate in passato.