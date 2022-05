La truffa dei coltelli: 90enne raggirato dal finto amico del figlio

Un fantomatico amico del figlio. Un anziano avvicinato da un ragazzo in scooter che dopo un iniziale tentennamento è caduto nella trappola del truffatore. Ma come è riuscito il ragazzo a raggirare il 90enne nonostante le sue titubanze? Con una nuova tecnica, in cambio di una piccola somma di denaro, 100 euro, attraverso la cosiddetta truffa dell'ordine dei coltelli. A bloccare il 19enne subito dopo essersi fatto consegnare i soldi la polizia, che era sulle tracce del giovane che da qualche tempo imperversava nella zona di Ostia.

A mettere sulle tracce del truffatore i poliziotti una segnalazione che ha permesso gli investigatori del X distretto Lido, che stavano appunto lavorando sulle cosiddette truffe agli anziani, di circoscrivere la zona. Diversi poliziotti sono così confluiti ad Ostia ponente e la loro attenzione è stata attirata da un giovane che, a bordo di uno scooter, stava parlottando con un anziano che aveva appena approcciato.

Uno degli agenti, con molta descrizione, è riuscito ad arrivare così vicino ai 2 tanto da riuscire a sentire quello che si dicevano. Il ragazzo, fingendosi amico di un figlio della vittima, lo ha convinto a farsi “anticipare” dei soldi. "Ciao come stai? - le parole riferite dal giovane al 90enne - sono un amico di tuo figlio, non ti ricordi di me? Uscivamo spesso insieme ma è un po' che non ci frequentiamo". Poi la truffa: "Mi ha ordinato dei coltelli e mi deve 100 euro. L'ho cercato ma mi ha detto che è molto impegnato e di chiedere a te". Poi il colpo per guadagnarsi la fiducia del 90enne una volta abbassata la mascherina che indossava: "Lo vedi, sono io? Adesso mi riconosci?". Una pantomima che ha dato i suoi frutti con il giovane che - guadagnata la fiducia della vittima - si è fatto consegnare tutti i soldi che aveva con sé, ovvero 90 euro".

Appena è riuscito a farsi consegnare tutto quello che l’anziano aveva in tasca, ha provato a fuggire. Il tentativo è stato reso vano dai poliziotti che lo hanno immediatamente bloccato. Il 19enne, originario della provincia di Napoli e domiciliato nel sud pontino, è stato arrestato in flagranza perché gravemente indiziato del reato di truffa. I soldi che aveva tolto all’anziano sono stati riconsegnati alla vittima stessa. Il tribunale ha poi convalidato l’arresto del giovane.