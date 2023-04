I soldi per il pacco postale: anziana consegna 43mila euro al truffatore

La truffa del direttore delle Poste, con la variante del pagamento del pacco postale, altrimenti i carabinieri avrebbero arrestato il marito. Così due anziani coniugi sono stati raggirati. Un bottino grosso per i truffatori, scappati con oro e gioielli per un valore di circa 43mila euro. Il colpo è stato messo a segno a Colle degli Abeti, periferia est della Capitale.

La truffa ha preso corpo nella tarda mattinata di mercoledì 12 aprile quando al telefono fisso di marito e moglie - lui 79 anni, lei 75 - arriva una chiamata: "Sono il direttore dell'ufficio postale - le parole rivolte all'anziano - c'è un pacco in giacenza per lei. Deve passare a ritirarlo". Il 79enne cade nel tranello, esce dal suo appartamento di via Maria Luigi Tancredi per recarsi alle Poste.

Nemmeno il tempo di uscire che al telefono fisso arriva una seconda chiamata, presumibilmente da parte dello stesso fantomatico direttore dell'ufficio. E qui scatta la seconda parte della truffa: "Per ritirare il pacco suo marito deve pagare 3mila euro. È necessario che lo faccia altrimenti verrà arrestato dai carabinieri. A breve passa un impiegato e prendere il denaro".

Tempo di prendere i soldi richiesti che alla porta dell'anziana si presenta il truffatore. Ma i soldi secondo lo stesso non sono sufficienti a evitare guai al marito. La 75enne è oramai in balia del finto impiegato. Apre la cassaforte e gli consegna altri 20mila euro in contanti. Oltre a ciò anche oro, gioielli e preziosi per un valore di altri 20mila euro. Un ricco bottino, di circa 43mila euro, con il truffatore che a mani piene si è quindi allontanato dall'appartamento del quartiere residenziale di Nuova Ponte di Nona.

Tornato a casa il marito, che naturalmente all'ufficio postale non ha trovato nessun pacco, i due anziani si sono quindi resi conto di essere stati raggirati. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti della questura e gli agenti del VI distretto Casilino di polizia, cha indagano sull'accaduto.