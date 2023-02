Il finto carabiniere e il sedicente avvocato: anziana raggirata consegna 3mila euro al truffatore

Un finto carabiniere, un sedicente avvocato e la capacità di riuscire a carpire informazioni dall'anziana vittima da poter poi utilizzare per raggirarla. La truffa - l'ennesima - era stata messa a segno lo scorso mese di ottobre. Vittima una 85enne, ingannata con la tecnica dell'incidente stradale con feriti accaduto al nipote. A distanza di quattro mesi i carabinieri hanno dato un nome e un volto a uno dei truffatori, rintracciato a Napoli e poi arrestato.

Il raggiro venne messo in atto lo scorso 14 ottobre quando un giovane, spacciandosi per un carabiniere, chiamò l'85enne residente a Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, al telefono fisso. Poi la messinscena dopo essere riuscita a carpire ingannandola con le parole il nome del vero nipote della signora. "Ha avuto un incidente in auto, coinvolgendo e ferendo gravemente una terza persona".

La nonna si accalora per il nipote, chiede cosa può fare per aiutarlo con il fantomatico militare dell'arma dall'altro capo del telefono che dà il via alla fase successiva della truffa. "Può evitare l'arresto pagando una cauzione. Le mando a casa l'avvocato che sta seguendo la pratica".

Nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stesse accadendo che il sedicente legale si presenta alla porta dell'abitazione della vittima che - sola in casa e in preda al panico - ha poi consegnato 3mila euro in contanti e alcuni monili in oro al finto avvocato.

Raccolta la denuncia sono poi stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Frascati a sviluppare una attività investigativa tramite acquisizione di telecamere della zona e analisi tecniche. I dati acquisiti hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un 26enne di Napoli, che aveva interpretato nella truffa il ruolo dell'avvocato.

Su delega della procura di Velletri i militari dell'Arma hanno quindi dato esecuzione all'ordinanza di misura in carcere, emessa dal gup del tribunale veliterno. . Accompagnato nel carcere di Napoli Poggioreale dovrà difendersi dal reato di estorsione e sostituzione di persona.