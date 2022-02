La truffa dell'avvocato dell'assicurazione: raggirato un 87enne

Era riuscito a raggirare un anziano facendo leva sull'amore per il figlio, che a dire del truffatore era rimasto coinvolto in un incidente stradale. A mettere in scena la pantomima un 22enne originario di Napoli. Vittima del giovane un anziano residente a Valmontone, da cui il fantomatico legale è riuscito a farsi consegnare 2.500 euro. Era lo scorso 19 ottobre. A distanza di poco più di tre mesi i carabinieri della squadra investigativa della locale stazione hanno individuato il giovane, indagato per truffa aggravata.

L’uomo, servendosi di una tecnica ormai largamente diffusa per questo tipo di reato, aveva contattato telefonicamente la vittima, 87enne, fingendosi avvocato e richiedendogli la consegna di 2.500 euro per risolvere un’asserita questione giudiziaria legata ad un sinistro stradale che avrebbe coinvolto il figlio.

In questo modo, dopo averne carpito la fiducia, era riuscito a farsi consegnare la somma pretesa dall’anziano che, qualche ora dopo, scopriva di essere rimasto vittima dell’odioso raggiro. L’uomo si era presentato presso l’abitazione della vittima a bordo di un’auto, unitamente ad un altro individuo, tuttora in corso di identificazione.

Le indagini dei carabinieri proseguono sia per individuare il complice, sia per verificare l’eventuale responsabilità dei due circa analoghi reati commessi nella zona.