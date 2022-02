La truffa della falsa donazione ai medici eroi durante la pandemia

Un finto avvocato ed un sedicente benefattore. Al centro del loro interesse le anziane, agganciate fuori da ospedali e cliniche private. Ben vestiti, dai modi garbati i due complici carpivano la fiducia delle prede messe nel mirino e poi mettevano in scena il loro copione truffandole e facendosi consegnare denaro, gioielli ed orologi di valore. Ma a cosa serviva il denaro? Semplice, ad operare delle fantomatiche donazioni a medici inesistenti per il loro servizio prestato durante l'emergenza Coronavirus con le anziane che dovevano fare da garanti davanti ad un notaio (da cui non si arrivava mai) dimostrando la loro solvibilità al fine di permettere al professionista di avere una garanzia economica per rogare l'atto di donazione, il tutto dietro la promessa di una ricompensa per l'opera di bene delle anziane signore che cadevano nella trappola. Due le truffe accertate, almeno sette quelle sventate.

Durate sei mesi, le indagini dei carabinieri della compagnia Roma Trastevere, coordinate dalla procura della repubblica di Roma, sono state avviate nel gennaio 2021 in seguito alla presentazione di una querela per truffa e furto sporta da una donna di 79 anni. Decine le truffe tentate, con la diabolica coppia che nell'arco di una giornata provava ad agganciare 3 o 4 vittime, ma non tutte le anziane cadevano nella loro rete.

Anziana truffata allo Spallanzani

L’anziana donna, che in piena pandemia si era recata, per svolgere alcuni accertamenti sanitari, presso l’ospedale Lazzaro Spallanzani sulla via Portuense, era stata avvicinata da due persone che, dopo aver carpito con astuzia la sua fiducia, l’avevano convinta a salire sulla loro autovettura per accompagnarla da un inesistente dottore. Nel breve tragitto, il conducente del mezzo, che vantava falsamente il possesso di un ingente somma di denaro, spiegava alla donna che tale somma era destinata al medico come riconoscenza per l’opera professionale svolta e le prospettava un regalo di 25.000 euro se si fosse offerta quale garante davanti a un notaio.

Il finto avvocato ed il sedicente benefattore

Il complice, presentandosi come un avvocato, spiegava infatti all’anziana che il garante era necessario in quanto la donazione doveva perfezionarsi davanti a un notaio e che, per ricevere il regalo, avrebbe dovuto però far visionare - a riprova della bontà dell’operazione - una somma di ugual valore, composta anche da oro o altri valori immediatamente disponibili. Guadagnata definitivamente la fiducia dell’anziana, la stessa veniva quindi accompagnata presso la propria abitazione, dove consegnava agli sconosciuti la somma di 800 euro in contanti, un orologio Rolex in acciaio, un orologio in oro, svariati orecchini, bracciali e catenine in oro per un valore complessivo di oltre 20.000 euro.

La stipula dell'atto di donazione

In seguito, con la scusa di acquistare dei fogli protocollo necessari per la stipula dell’atto di donazione, i due facevano scendere la persona offesa dal mezzo, non prima di essersi fatti consegnare il cellulare con il pretesto di fare una chiamata, scongiurando così la possibilità di richiedere nell’immediato l’intervento delle forze dell’ordine.

Anziana truffata all'ospedale San Giovanni

Analogo reato, con identiche modalità, è stato perpetrato sempre nel mese di gennaio ai danni di una 72enne la quale, raggirata, ha consegnato ai truffatiri denaro contante per un importo complessivo pari a 1180 euro, prelevati sia in casa che presso un bancomat nel quartiere San Giovanni di Roma.

La truffa della falsa donazione

Il modus operandi riscontrato era il seguente: dopo essersi recati nei pressi di ospedali, cliniche e luoghi frequentati da anziani, si presentavano uno, quale sedicente avvocato, e l’altro, come un benefattore alla ricerca di fantomatico medico al quale, per riconoscenza per l’opera professionale svolta, doveva essere consegnata un’ingente somma di denaro.

Sette truffe sventate

Nel corso dell’attività di indagine, coordinata dalla procura della repubblica di Roma, svolta attraverso la consultazione di sistemi di videosorveglianza, analisi di tabulati di traffico telefonico e prolungati servizi di osservazione in tutto il territorio della Capitale, sono stati raccolti numerosi elementi di prova a carico degli indagati e, contestualmente, sono stati sventati ulteriori 7 tentativi di truffa nei confronti di altrettanti anziani. Raggiri evitati grazie al monitoraggio dei militari che, una volta notati i due truffatori nelle aree dove operavano, senza far comprendere agli indagati di essere attenzionati, facevano passare le auto di servizio al fine di scongiurare le loro intenzioni e farli allontanare.

Due arresti

Al termine delle indagini sono stati i carabinieri della compagnia di Trastevere, coordinati dal tenente colonnello Fabio Melci, a dare esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma - su richiesta della locale procura della repubblica - nei confronti di 2 persone, un cittadino albanese ed un romano, (uno agli arresti domiciliari, l’altro con obbligo di presentazione alla pg e permanenza in casa nelle ore notturne), gravemente indiziati di aver messo a segno una truffa ai danni delle anziane.

E’ doveroso precisare che si è nella fase delle indagini preliminari e che i soggetti in questione devono considerarsi non colpevoli sino alla condanna definitiva.