Auto a noleggio per truffare un'anziana, coppia in fuga con 23mila euro

Un'auto a noleggio, la trasferta dalla Campania al litorale laziale e poi la truffa, a danno di un'anziana - con la tecnica del finto nipote - da cui si sono poi fatti consegnare 23mila in contanti. Una truffa aggravata costata l'arresto a due uomini, di 29 e 38 anni.

I due truffatori sono stati intercettati a Nettuno dai poliziotti del distretto San Giovanni. Tutto è partito da un controllo stradale che ha permesso agli agenti di scoprire una grossa somma di denaro e di risalire dunque alla truffa consumata poco prima.

I due sono stati intercettati in auto in via Lazio intorno alle 16:00 di mercoledì 24 maggio. I poliziotti hanno intimato l'alt alla vettura ma l'auto anziché fermarsi ha proseguito la sua corsa. Sono stati dunque chiamati in ausilio anche gli agenti del commissariato di Anzio e poco dopo il veicolo è stato raggiunto e bloccato.

I due nascondevano nell'abitacolo 23mila euro in contanti, che sono stati recuperati e restituiti alla donna, rimasta vittima della ben nota truffa del nipote in difficoltà che aveva bisogno urgente di denaro.