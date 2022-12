I truffatori col reddito di cittadinanza, raggirano anziana e scappano con 6.500 euro

Arrotondava il reddito di cittadinanza truffando gli anziani un uomo arrestato dai carabinieri assieme al complice. Succede a Val Melaina. Vittima della coppia di truffatori - in trasferta a Roma da Napoli - una 89enne. Teatro della truffa l'abitazione della donna in via Gorgona con l'anziana convinta a sborsare il denaro che aveva in casa per evitare che il figlio potesse finire in carcere. Preso il denaro i due uomini sono scappati ma sono stati fermati dai carabinieri con i 6.500 euro appena prelevati a casa della signora.

La truffa è stata inscenata intorno alle 13:30 dello scorso 1 dicembre: un copione assodato quello della coppia. Prima la telefonata: "Sono un amico di suo figlio, è nei guai, se non salda il suo debito finisce in galera". Nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stesse accadendo che il complice dell'uomo che era ancora all'altro capo del telefono, le ha citfonato a casa. Consegnati i 6.500 euro al fantomatico amico del figlio, il truffatore è quindi salito sull'auto dove lo attendeva il complice, con i due che hanno provato ad allontanarsi.

A mettergli i bastoni fra le ruote i carabinieri della compagnia Roma Trionfale, in servizio in specifici controlli contro il fenomeno delle truffe agli anziani. Notati due uomini sospetti vicino casa dell'anziana, hanno visto uno dei due - con il volto nascosto da una mascherina - citofonare alla casa della vittima. Atteso che uscisse dall'abitazione - dopo aver appurato che la macchina sulla quale lo attendeva il complice era stata noleggiata a Napoli - li hanno quindi fermati.

Perquisita la vettura i militari hanno quindi trovato i 6.500 euro presi a casa della donna nascosti nella portiera anteriore destra. Fermati in flagranza di reato - con uno dei due riconosciuto dall'89enne come l'uomo che si era presentato poco prima a casa a riscuotere il denaro - i due sono stati portati in caserma. Identificati in due napoletani - un 19enne incensurato ed un 58enne con precedenti specifici - quest'ultimo è risultato essere beneficiario del reddito di cittadinanza.

Arrestati dai carabinieri, l'autorità giudiziaria ha convalidato il fermo.