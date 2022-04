Finto tecnico del gas truffa anziana e sparisce con un bottino da 8mila euro

Pantaloni da lavoro e giubbotto giallo catarifrangente. Così un finto tecnico del gas si è presentato fuori la porta di un'anziana residente nella zona di Talenti. Raggirata la vittima, il fantomatico lavoratore dell'azienda dei servizi è riuscito poi a sparire con un bottino da 8mila euro.

La truffa ha perso corpo intorno alle 13:00 di giovedì 28 aprile in un appartamento di via Roberto Bracco, nel III municipio Montesacro. Qui il finto tecnico del gas è riuscito a convincere una donna di 81 anni a farlo entrare in casa. Con una scusa le ha fatto quindi spostare oro e gioielli in una stanza. Poi, ha ingannato la signora ed ha arraffato i preziosi - per un valore di 4mila euro - ed altrettanto denaro in contante, poi è sparito con la refurtiva per un valore complessivo totale di 8mila euro.

Accortasi di essere stata raggirata l'anziana ha quindi richiesto l'intervento al 112. Nell'appartamento del quartiere residenziale di Roma nord est sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Fidene Serpentara di polizia. Sotto choc, l'81enne non ha riportato conseguenze fisiche e non sono state necessarie per lei le cure mediche.