Truffano anziana e scappano con il treno Alta Velocità

Hanno cambiato strategia e invece di tornare subito a Napoli hanno tentato un diversivo, sono scappati a bordo di un'auto a noleggio verso il nord Italia. Poi si sono divisi, con uno dei due compari che ha preso un treno Atta Velocità alla stazione di Bologna. Due truffatori, che poco prima avevano raggirato un'anziana a Roma con la tecnica del finto incidente stradale.

I fatti nel pomeriggio dello scorso giovedì quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno fermato un uomo, responsabile di estorsione in concorso. ln particolare verso le ore 17:00 del 8, i poliziotti hanno ricevuto la notizia che due italiani si erano resi responsabili di un'estorsione ai danni di una signora. Fermato uno dei responsabili dalla polizia stradale di Arezzo, il complice invece, dopo essersi fatto accompagnare alla stazione di Bologna Centrale è salito a bordo di un treno diretto a Napoli.

Nello specifico i due truffatori avevano convinto una donna di 75 anni che la propria figlia fosse rimasta vittima di un incidente stradale. Uno di loro si era qualificato come pubblico ufficiale spacciandosi per un carabiniere, riuscendo così a farsi consegnare dalla donna una somma di denaro pari a 1.000 euro oltre a gioielli del valore di 2.500 euro.

Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del soggetto segnalato, rintracciandolo a bordo di un treno Alta Velocità proveniente da Bologna. La persona fermata è stata trovata in possesso di denaro e di alcuni oggetti in oro nascosti in un pacchetto di sigarette, che lo stesso ha poi ammesso di aver sottratto nella mattinata alla vittima.

La refurtiva è stata trattenuta presso gli uffici del compartimento polfer del Lazio in attesa di essere restituita all'avente diritto. A carico dell'uomo è stato formalizzato il fermo di indiziato di delitto e lo stesso è stato portato in carcere a disposizione della magistratura. Il fermo è stato convalidato.