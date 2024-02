Finto pacco postale: anziana truffata al Pigneto

Raggirata con la tecnica del pacco postale. Un'anziana truffata - l'ennesima - che ha poi consegnato nelle mani di un uomo denaro, oro e gioielli. Nel mirino dell'estorsore, un 57enne della provincia di Napoli poi arrestato dai carabinieri per estorsione aggravata, una 89enne residente al Pigneto.

I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in via Montecuccioli, al Prenestino, dove un’anziana donna era stata contattata al telefono da uno sconosciuto che le aveva fatto credere di essere un operatore postale. Quest’ultimo aveva convinto la donna a saldare un pacco per conto del nipote, per evitare gravi conseguenze penali legate a una fantomatica vicenda giudiziaria in cui era coinvolto.

Ottenuto l’assenso, il falso operatore si è recato nell’abitazione dell’anziana dove le ha estorto la somma di 200 euro e diversi gioielli in oro. Solo grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma, che hanno bloccato il 57enne all’uscita del palazzo, è stato possibile ricostruire l’accaduto, recuperare l’intera refurtiva e restituirla alla vittima.

Gli accertamenti svolti dagli uomini dell'Arma, hanno consentito di rintracciare nelle vicinanze dell’abitazione l’auto che poco prima era stata utilizzata dall’indagato e l’hanno sequestrata. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno accompagnato l’uomo presso le aule di piazzale Clodio, dove il tribunale ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza.