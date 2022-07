Si finge il nipote di una 86enne e la truffa rubandole pensione e gioielli per 10000 euro

Si è finto il nipote e ha truffato un'anziana vedova, portandole via diecimila euro tra contanti e gioielli. Un truffa ricostruita dai carabinieri di Castel Gandolfo che, insieme alla procura di Velletri, hanno arrestato un 30enne. Il raggiro è andato in scena il 24 maggio scorso quando una pattuglia di carabinieri è stata fermata dalla donna che chiedeva aiuto per essere stata vittima di una truffa.

La signora ha raccontato che prima era stata contattata telefonicamente da un giovane che le diceva di essere suo nipote e di avere bisogno di 6.000 euro per pagare una contravvenzione. A prendere i soldi, sarebbe passato un corriere postale e che grazie a quella somma sarebbe stato rilasciato dalle forze dell'ordine.

Così, poco dopo, l'anziana che credeva di aiutare il nipote consegna al finto postino i risparmi racimolati dalla sua pensione di 640 euro, orologi e gioielli tenuti in cassaforte, una catenina che aveva al collo e la sua fede nuziale, ricordo del defunto marito. Un bottino di circa 10.000 euro.

I carabinieri di Castel Gandolfo, una volta ascoltata la vittima, si sono messi all'opera attraverso la visione di filmati di sistemi di videosorveglianza risalendo alla targa di un'auto presa a noleggio a Napoli. Elementi utili che si sono sommati alle impronte digitali, che corrispondevano a quelle del giovane 30enne di Napoli, riconosciuto anche dalla vittima grazie all'individuazione fotografica.

Secondo quanto ricostruito, il 30enne con precedenti per truffe e già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo aver apposto la firma presso una caserma di Napoli, è arrivato fino alla provincia di Roma dove ha commesso la truffa. Arrestato, è stato portato nel carcere di Poggioreale. Oggi l'applicazione del provvedimento cautelare.