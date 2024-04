Raggira anziana con la tecnica della figlia arrestata, truffatore rintracciato dopo sette mesi

Pensava di averla fatta franca ma è finito in manette sette mesi dopo aver truffato un'anziana. Un giovane campano, rintracciato dalla polizia e poi arrestato.

Il fatto è avvenuto lo scorso mese di settembre. Vittima una donna ultraottantenne residente in zona Capannelle. Ricevuta una telefonata di aiuto da quello che si è spacciato come il falso nipote, l'ha convinta a farsi dare dei soldi per pagare una grossa multa per salvare la madre appena arrestata.

Il telefonista, intuendo che la vittima non era sola in casa, con un escamotage, è riuscito a isolarla e a convincerla poi a far entrare nell’abitazione un complice. È stato quest’ultimo poi a farsi aprire la cassaforte e a rubare tutti i gioielli. Le indagini, condotte fin da subito dagli agenti del VIII distretto Tor Carbone, con l’apporto della polizia scientifica, hanno portato a individuare un sospettato, ovvero un 21enne campano quale presunto autore materiale del reato.

Ulteriori conferme sono arrivate dagli accertamenti condotti con il coordinamento della procura di Roma e proprio con gli elementi acquisiti, la stessa procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere.

Sono stati gli agenti di Tor Carbone a rintracciare il giovane nella sua abitazione di Casalnuovo di Napoli e, dopo gli atti di rito, lo hanno condotto nel carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere di estorsione aggravata.