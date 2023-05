Colpo da 200mila euro: truffatori raggirano 90enne e scappano con oro e diamanti

La più ingente truffa agli anziani mai messa a segno nella Capitale. A detenere l'amaro primato una 90enne, raggirata con la tecnica della finta spedizione. A contattarla telefonicamente un uomo che si è spacciato per il figlio. Poi l'arrivo del complice a cui l'anziana ha consegnato un bottino del valore di circa 200mila euro.

Lo sciacallaggio urbano ha cominciato a prendere corpo nel primo pomeriggio di martedì 9 maggio quando al telefono fisso della 90enne residente nella zona di Tomba di Nerone, a Roma Nord, è arrivata una chiamata: "Mamma sono io - le parole del truffatore spacciatosi per il figlio della donna - devo ritirare un pacco alle poste ma non posso pagarlo". La donna trasecola per il fantomatico figlio in difficoltà che poi senza mezzi termini le dice: "Sta per arrivare un funzionario a casa, puoi dargli quello che hai in cassaforte".

Nemmeno il tempo di comprendere cosa stesse accadendo che alla porta dell'appartamento della signora sulla via Cassia si presenta il complice del truffatore, ancora al telefono con la donna per non permetterle di contattare il figlio - quello vero - o le forze dell'ordine.

L'anziana è confusa, apre la porta a quello che dovrebbe essere un amico del suo ragazzo e gli consegna tutto quello che ha in cassaforte: oro, monili, soldi e diamanti. Un ricco bottino, da circa 200mila euro, con l'uomo che si è poi dileguato presumibilmente insieme al complice che lo stava aspettando in strada in auto.

La donna telefona al vero figlio e scopre di essere stata truffata. Uno choc per la 90enne. Richiesto l'intervento al 112 a Roma Nord sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio di polizia. Raccolta la testimonianza della donna gli investigatori hanno cominciato la caccia ai truffatori, riusciti a dileguarsi con l'ingente bottino.