Truffa anziana affetta da Alzhaimer per oltre 50000 euro

Ha truffato una anziana affetta da Alzhaimer, rubandole soldi e gioielli per oltre 50mila euro. A ricostruire l'ennesimo caso di raggiro a Roma sono stati gli investigatori del commissariato Porta Pia che insieme alla procura di Roma hanno arrestato un giovane, 28enne di Napoli accusato di estorsione pluriaggravata in concorso.

I fatti si sono consumati lo scorso 10 gennaio. In quella data, il giovane ha agito insieme ad altri complici al momento ignoti. Il gruppo, fingendosi appartenenti all'Arma dei Carabinieri e avvocati, ha contattato la vittima telefonicamente e, successivamente, l'hanno incontrata di persona, all'interno del suo appartamento. Avevano convinto l'anziana del fatto che sua figlia avesse avuto un sinistro stradale con feriti e che, per evitarle il carcere, sarebbe stato necessario versare una cospicua somma di denaro contante e dei gioielli come cauzione.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne mentre si trovava in casa dell'anziana vittima si è fatto consegnare 2800 euro, nonché gioielli preziosi e orologi di lusso, per un valore complessivo superiore ai 50.000 euro. Non solo, tenendo occupate entrambe le linee telefoniche della vittima sia quella fissa che quella mobile, l'indagato e i suoi complici avevano impedito alla donna di chiedere aiuto alle forze dell'ordine e ai suoi familiari.

I poliziotti, grazie alla denuncia fatta dall'anziana e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all'abitazione, hanno identificato l'autore della truffa. Durante gli accertamenti gli agenti hanno dimostrato che l'uomo anche lo scorso febbraio, aveva commesso altre truffe con analoghe modalità, nel nord est e nel nord ovest della penisola.

Inoltre, il truffatore seria era già stato fermato dagli agenti della Polfer su un treno proveniente dal Veneto e diretto in Campania con al seguito, il bottino di un altro raggiro ai danni di un'anziana donna residente in provincia di Rovigo. Nell'occasione, gli agenti avevano appurato che lo stesso indossava gli stessi capi d'abbigliamento utilizzati il 10 gennaio scorso. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.