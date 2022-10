Soldi e gioielli non bastano, anziana portata al bancomat dalla coppia di truffatori

Si sono fatti consegnare 3500 euro, oltre ad oro e gioielli. Una somma non sufficiente per una coppia di truffatori che ha quindi convinto una anziana signora ad andare con loro al bancomat a prelevare altro denaro. Ad aiutare l'83enne l'Atm della banca, che non le ha fatto prendere la somma richiesta. L'ennesima truffa agli anziani è andata in porto martedì pomeriggio ad Isola Sacra, nel comune di Fiumicino.

Assodato il copione del raggiro con marito e moglie - lei 83 anni, lui 91 - che intorno alle 15:00 dell'11 ottobre hanno ricevuto una chiamata al telefono fisso di casa: "Sono un amico di suo nipote. Ha fatto un incidente e se non pagate rischia di finire in galera". Nemmeno il tempo di poter chiamare il nipote che alla porta di casa della coppia hanno bussato due uomini, ben vestiti, sui 30 anni.

Una volta nell'appartamento la coppia di truffatori ha convinto marito e moglie a farsi consegnare 3500 euro, oltre ad oro e gioielli. Una somma non sufficiente per i due truffatori, che sono quindi riusciti a convincere la coppia ad andare a prendere altro denaro al bancomat.

A salire in auto con i truffatori è stata quindi l'83enne. Accompagnata all'Atm per prelevare i 5mila euro richiesti, la donna non è però riuscita a prendere i soldi. Lasciata in strada la coppia di malviventi si è quindi allontanata.

Resisi conto di essere stati truffati marito e moglie hanno quindi chiamato il 112. Nell'abitazione dei due sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Fiumicino di polizia che - raccolta la testimonianza dei due anziani - indagano sull'accaduto.