Il nome è di quelli noti e negli ultimi anni tanti dipendenti - pubblici e privati - li hanno visti entrare nelle proprie tasche sotto forma di tessera per i buoni pasto. Parliamo di Edenred, vero e proprio colosso del settore finito ,al centro di un'indagine condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla procura di Roma. Quattro i legali rappresentanti coinvolti e sotto indagine, 20 i milioni di euro posti sotto sequestro. Secondo quanto reso noto dalla guardia di finanza “Turbativa d’asta” e “truffa ai danni dello Stato”, sono le accuse contestate ai quattro legali rappresentanti.

Nel mirino della guardia di finanza una gara Consip del valore di 1.250.000.000. Un bando in alcuni lotti - per oltre 500 milioni - vinto da Edenred ed oggetto di ricorso amministrativo da parte di un concorrente. Un ricorso in cui il Tar ha dato ragione ad Edenred. Da qui poi è nata un'indagine in procura di Rom

Coordinate dalla procura di Roma e svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Roma, le investigazioni hanno permesso di ricostruire condotte secondo l'accusa fraudolente. In particolare Edenred in fase di presentazione dell’offerta "avrebbe falsamente dichiarato l’equivalenza tra il ribasso (o “sconto”) praticato alla pubblicazione e la commissione (o “sconto incondizionato”) applicata agli esercizi convenzionati, presupposto stabilito a pena di inammissibilità dalla legge di gara".

In sostanza, secondo l'ipotesi investigativa, Edenred avrebbe "caricato" la scontistica sugli esercenti, ignari. Con la stipula di accordi paralleli in pratica la società poi risultata aggiudicataria avrebbe di fatto retrocesso agli esercizi convenzionati parte della prevista commissione, applicando così uno sconto maggiore rispetto a quello praticato alla Pubblica Amministrazione e, in tal modo, violando le regole imposte dal bando.

Gli accordi paralleli inoltre avrebbero permesso anche di aumentare il numero di esercenti iscritti a bando, permettendo così un punteggio più alto in fase di gara.