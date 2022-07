Denaro per saldare i debiti del proprio figlio: truffe in serie ai danni di anziane

“Mi dia tutto quello che ha per saldare i debiti di suo figlio”. Un classico della truffa che, a quanto pare, è in grado di andare ancora a segno con le vittime che consegnano in buona fede i loro averi per riuscire ad aiutare un famigliare. Ed è il caso di una 85enne che, lo scorso 8 giugno, ha messo insieme soldi e gioielli che aveva in casa, per un valore di 5 mila euro, consegnandoli poi ad uno sconosciuto.

Il truffatore incallito, un 21enne già indagato per per diversi raggiri di anziani, è stato tratto in arresto venerdì 15 luglio, al termine del lavoro di indagine che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Monterotondo e il comando provinciale di Roma, con la misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Tivoli.

Il modus operandi è sempre lo stesso, dopo una telefonata a casa di questa anziana, il giovane dalla corporatura robusta e la barba, usando modi affabili e gentili, si è presentato alla sua porta portando via tutto quello che la donna era riuscita a mettere insieme.

I militari, sotto la direzione della procura di Tivoli, hanno avuto modo di verificare che le caratteristiche fisiche di questo truffatore erano le stesse del malvivente che mise a segno, con lo stesso raggiro, la truffa ad altri due anziani: una lo scorso aprile a Valmontone ed un’altra a maggio a Fiumicino.

I carabinieri della stazione di Monterotondo, con l’ausilio dei colleghi della compagnia di Napoli Stella e della stazione di Scampia, si sono recati proprio nel quartiere della città partenopea per arrestare, sottoponendolo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il 21enne.