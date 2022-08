Vacanze e viaggi di nozze sfumati, l'agenzia incassa e non prenota: pioggia di denunce

Erano pronti a godersi vacanze o vivere il loro viaggio di nozze. Giorni di svago, pagati in gran parte in anticipo all'agenzia di viaggio di fiducia. Un sogno però presto trasformato in un incubo. A stravolgere i loro piani, infatti, sarebbe stata proprio l'agenzia di viaggi a cui si erano affidati, che non avrebbe mai effettuato le prenotazioni per cui i clienti avevano pagato.

Succede a Ostia, dove da settimane sono in tanti vogliano sapere che fine abbiano fatto i loro soldi. Gli aspiranti vacanzieri ora battono cassa, mentre i titolari si difendono sui social. Guido Pascucci, avvocato penalista, ne assiste una trentina, ma non tutti pronti a querelare perché c'è chi spera che il titolare dell'agenzia di viaggio prima o poi restituisca il presunto maltolto.

"Solo i miei assistiti, oltre trenta persone, hanno subito un danno di 150mila euro. Tra i delusi anche coppie in attesa del viaggio di nozze", ha detto l'avvocato che non esclude come i possibili truffati possano essere oltre cento. In un ultimo post sui social, il proprietario dell'attività ha negato di essersi reso irreperibile: "Di conseguenza a quanto sta emergendo sui social e sul chiacchiericcio, anche da coloro che avevano i documenti in mano, ma per sbaglio non avevano avuto modo di controllare prima di recarsi in agenzia (rimasta aperta fino al 19/08) , comunichiamo che il titolare dell'agenzia non è scappato, è reperibile telefonicamente, ma la linea a sua disposizione è una. La volontà del titolare, dopo quasi 18 anni di attività, è quella di mantenere la serietà avuta con molti di voi in tutti questi anni. Sebbene spesso basta un errore, per quanto grande possa essere, a far cancellare la competenza e la buona fede di un essere umano".

Un post che però ha suscitato le ire di molti: "Sarei dovuta partire oggi alle 19:30. Vi abbiamo contattato dicendo che non riuscivamo a fare il web check-in e la vostra risposta è stata che era ancora presto! Questo una decina di giorni prima. Non avete versato un centesimo di quello che vi ho dato per la mia vacanza. Risultato? Sono rimasta a Roma a disfare le valigie di una vacanza che desideravo da tempo e senza sapere al momento che fine hanno fatto i miei soldi", scrive un utente.

Poi un altro: "Sarei dovuto partire oggi e sai bene cosa hai creato, lasciando a terra centinaia di persone, perché non hai versato un euro dei soldi che vi abbiamo dato". E ancora: "Potete parlare di serietà dopo che avete risolto i problemi causati a molti di noi che dovevano e devono partire perché di serietà non la sto vedendo anzi sto a vedere che oltre tutto volete avere ragione quando ancora dovete darci i documenti di viaggio ci avete rovinato le vacanze". Il titolare dell'agenzia si dice pronto a risolvere la questione, nel frattempo ai clienti non resta che godersi il mare di Ostia.