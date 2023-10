Roma, si finge addentrato nelle aste fallimentari del Vaticano e truffa 43 commercianti

Aveva messo in piedi un bel sistema che gli ha permesso di guadagnare - illegalmente - 45 mila euro. Di fatto truffava i commercianti spacciandosi per agente di commercio che trattata articoli di elettronica, elettrodomestici e pezzi di ricambio a prezzi convenienti, a suo dire provenienti da aste fallimentari della Città del Vaticano.

Articoli che l'uomo - un 57enne romano - poi piazzava ai commercianti speranzosi di acquistare un prodotto risparmiando, incassando così gli anticipi, ma senza mai concludere la vendita.

La denuncia e l'indagine

A far saltare i suoi piani un commerciante truffato di Porta Portese che ha denunciato tutto ai carabinieri. L'uomo, secondo quanto è emerso dalle indagini, è gravemente indiziato di essere l'autore di numerose truffe messe in atto nell'intera provincia di Roma e altre regioni italiane.

I militari hanno portato alla luce 43 episodi di truffa, dal 2019 a oggi. La scorsa mattina, il 57enne è stato raggiunto dai carabinieri presso la sua abitazione nel comune di Capena, dove gli è stato notificato il provvedimento della custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emesso lo scorso 21 settembre dal tribunale di Roma per il reato di truffa. Le indagini proseguono per determinare il coinvolgimento dell'uomo in altri episodi simili.