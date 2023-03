La truffa dell'affitto a Roma: cinquecento euro di caparra e poi il raggiro

Cinquecento euro per assicurarsi un affitto al centro di Roma. Una caparra che, però, non garantiva nessuna locazione. Una truffa on line ricostruita dai carabinieri con vittima una donna di Perugia. A finire nei guai un uomo di 50 anni di Roma che aveva adescato la vittima, proponendo a buon prezzo, su un sito web di annunci, l'affitto di una stanza di un appartamento a 5 minuti dal centro di Roma.

Una proposta molto allettante per la ragazza che di lì a poco avrebbe dovuto trasferirsi per motivi di lavoro nella Capitale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo le ha chiesto su WhatsApp 500 euro come caparra, una somma prontamente elargita dalla vittima tramite bonifico. Lei ha chiesto più volte di fissare appuntamenti per vedere l'appartamento. Eppure il presunto proprietario di casa, dopo aver incassato il bonifico, a ogni richiesta della vittima si è inventato scuse per non presentarsi fino a scomparire del tutto.

I carabinieri di Sigillo, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore. In particolare su un sito web di annunci, hanno individuato quello su cui la vittima era stata raggirata, per recuperare i dati di registrazione dell'utente inserzionista. Dati che corrispondevano a quelli dell'utenza telefonica utilizzata dal truffatore per raggirare la vittima.

È così che le indagini hanno permesso di identificare un cinquantenne residente nella provincia di Roma che, quindi, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Perugia perché responsabile del reato di truffa.