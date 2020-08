Cade dal quarto piano e viene trovato nel giardino condominiale: grave 40enne

Si trovava riverso in un giardino condominiale di via degli Scialoja, a Prati. A segnalarlo una chiamata giunta al numero unico per le emergenze. Giunti sul posto, i carabinieri della stazione Flaminia hanno ritrovato un 40enne privo di conoscenza. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato al Santo Spirito l'uomo. Gravi le sue condizioni, con numerose lesioni su tutto il corpo compatibili con una caduta da un piano alto.

L'ipotesi investigativa

Una caduta avvenuta verosimilmente poco prima del ritrovamento. L'ipotesi, avallata anche dalla presenza di uno zaino pieno di arnesi da scasso, è che il 40enne si trovasse lì per provare a scassinare un appartamento. Anche per questo è stato richiestao da parte dei carabinieri l'intervento dei vigili del fuoco, per verificare se ai piani alti vi fossero segni di effrazione.

I rilievi hanno però dato esito negativo. Secondo l'ipotesi investigativa, la caduta sarebbe avvenuta prima dell'effrazione. Il ferito, già noto alle forze dell'ordine, risulta residente in tutt'altra zona rispetto a quella del ritrovamento.