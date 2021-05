Trovato e restituito portafoglio con 1250 euro, la gita del coro della chiesa è salva

Storia a lieto fine a Castel Gandolfo, comune dei Castelli Romani, dove i carabinieri in via La Salle, nella serata di domenica hanno trovato un portafoglio con all'interno 1250 euro. Una breve indagini ha permesso al Nucleo Radiomobile di zona, di rintracciare il proprietario, il direttore del coro della parrocchia di San Tommaso.

L'uomo aveva messo insieme quei soldi, raccogliendo le quote dai fedeli, per una gita parrocchiale. Una volta riavuto il portafoglio, il direttore del coro ha ringraziato l'Arma altrimenti sarebbe stato lui stesso a rimettere insieme i soldi per garantire la gita ai parrocchiani.