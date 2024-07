Giallo a Castel Porziano: trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione

Un cittadino peruviano ha rinvenuto il cadavere di un connazionale all'interno di una macchia di vegetazione in via del lido di Castel Porziano. Il ritrovamento nella mattinata di oggi, 6 luglio, poco dopo le 11 e 30.

La vittima è un uomo di 48 anni conoscente di chi ha segnalato ai carabinieri il ritrovamento. Di lui non si avevano notizie da una decina di giorni. Il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione e non presentava evidenti segni di violenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi tecnici e il pubblico ministero ha disposto l'esame autoptico presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico universitario di Roma Tor Vergata per stabilire le cause del decesso. Le indagini sono in corso per ricostruire i fatti e identificare eventuali responsabili.