Studenti minorenni rapinati da banda di bulli

Banda di giovani bulli in azione in zona Trionfale. A rintracciarli, dopo una indagine, i carabinieri che hanno così denunciato tre studenti di età compresa tra i 14 e 16 anni. I tre giovani sono accusari di "rapina aggravata in concorso".

I ragazzi, che potrebbero aver agito anche in altre occasioni, sono accusati di aver aggredito e minacciato due coetanei nei pressi di un istituto scolastico di via Trionfale, ai quali sono stati sottratti uno smartphone ed alcuni indumenti griffati. I carabinieri, che hanno raccolto le denunce delle vittime, sono pronti a sentire altri eventuali giovani finiti nella tela del gruppo di bulli.