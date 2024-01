"Assalto fascista alla sede di Rifondazione Comunista"

"Assalto fascista alla federazione del Partito Rifondazione Comunista Roma". La denuncia arriva dalla segreteria nazionale. I fatti nel pomeriggio di martedì, alla sede della segreteria regionale Lazio di piazzale degli Eroi, al Trionfale. Secondo quanto si apprende l'uomo avrebbe strappato una bandiera e avrebbe sputato e colpito con dei pugni la vetrata del locale.

"Un uomo con atteggiamenti violenti ha letteralmente assaltato la sede della nostra federazione di Roma in piazzale degli Eroi - denunciano in una nota congiunta Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Elena Mazzoni, segretaria di federazione del Partito della Rifondazione Comunista -. In quel momento all'interno era presente solo una compagna che si è chiusa prontamente dentro, mentre l'aggressore prendeva a pugni e calci la porta e l'ingresso sulla strada, gridando insulti minacciosi contro il comunismo, i comunisti e le comuniste. L'aggressore, che ha ripetutamente minacciato la compagna, rivolgendole espressioni verbali di chiara matrice fascista, si è dileguato mentre arrivavano i carabinieri".

Come spiegano ancora dal PRC: "Domani (oggi ndr) presenteremo denuncia, anche alla luce di una lettera contenente minacce ed una svastica, ricevuta nella stessa sede pochi giorni fa. Questi episodi sono la logica conseguenza del clima dominante da anni di anticomunismo diffuso a reti unificate e di sdoganamento dei fascisti nel nostro Paese - conclude la nota -. Solidarietà alla compagna a nome di tutto il partito".