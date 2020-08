Paura a Trionfale, litiga con un uomo e gli danneggia l'auto con un'ascia

Paura a Trionfale dove un uomo ha utilizzato un'ascia per minacciare il suo rivale. A finire in manette un 50enne romeno, arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di danneggiamento aggravato e porto illegale di strumenti atti ad offendere.

L'uomo, la scorsa notte, in stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcolici, a seguito di una lite scaturita per futili motivi con un uomo di 48 anni, connazionale, gli ha danneggiato l’auto, parcheggiata lungo via dei Pedagogisti, con un'ascia.

A seguito di intervento giunto al 112, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione, dove hanno anche rinvenuto l'ascia utilizzata. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.