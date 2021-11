Furto di smartphone da 3.000 euro, arrestato "Bruce Lee"

Fermato dai carabinieri dopo un furto in un negozio di telefonia, il controllo dei documenti ha fatto inarcare il sopracciglio: sulla carta d’identità alla voce “nome” campeggiava “Bruce Lee”, lo stesso nome del campione di arti marziali diventato una star planetaria grazie ai ruoli portati sul grande schermo tra gli anni ’50 e gli anni ’70.

Protagonista della vicenda un ventenne originario dell’Est Europa, che lunedì pomeriggio è entrato in un Centro Tim di viale Eritrea, zona Trieste, e si è diretto verso lo scaffale degli smartphone. Affiancato da due complici, anche loro ventenni, ha afferrato alcuni iPhone 13 dall’alloggiamento strappando il cavo ed è fuggito in direzione viale Libia.

I titolari del negozio hanno chiamato il 112, e poco dopo in zona è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha rintracciato i tre ladri alla stazione ferroviaria Nomentana, pronti a salire su un treno. Bloccati, sono stati perquisiti e trovati ancora in possesso degli smartphone rubati, un bottino da circa 3.000 euro. Bruce Lee e i due complici sono stati quindi arrestati e martedì mattina si sono presentati in aula davanti al giudice per la direttissima: accusati di furto aggravato, sono stati condannati a 10 mesi di carcere.