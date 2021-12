"Siete dei corrotti", minaccia poliziotti con un mattone e poi li aggredisce

Furioso, si è accanito contro la guardiola del portiere di un palazzo del quartiere Trieste danneggiandola e urlando improperi, sino a quando non è arrivata la polizia e si è rivoltato anche contro gli agenti.

È successo in un palazzo di via di Trasone, al Salario. A chiamare il 112 i residenti spaventati. Gi agenti del commissariato Vescovio e del II distretto Salario-Parioli sono quindi arrivati sul posto, e nel cortile del palazzo hanno trovato un uomo che, appena li ha visti, ha preso in mano un mattone dando loro dei corrotti e minacciandoli al grido di "siete dei corrotti! Venite sotto uno per volta che vi faccio male"

I poliziotti hanno cercato di calmare l’uomo, inutilmente: tra pugni e calci ne ha feriti due prima che riuscissero a bloccarlo. Identificato in un 40enne, è stato arrestato per danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arresto poi convalidato. I due poliziotti feriti sono stati medicati in ospedale e dimessi con 3 giorni di prognosi.