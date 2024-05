Ferrovia Roma Nord, lunedì da incubo per i pendolari: in un'ora è passato un solo treno

Un solo treno in un’ora, tra l’altro in una fascia molto frequentata. La ferrovia Roma Nord, una delle peggiori d’Italia, non si smentisce. Lunedì amaro, l’ennesimo, per i pendolari che utilizzano la linea urbana. Dopo un treno (in ritardo) alle 5:40 in partenza dal capolinea di Montebello, i pendolari hanno potuto contare su una sola corsa alle 6:25 in direzione piazzale Flaminio. Soppresse invece, quelle delle 5:45, 6:05, 6:15 e 6:40. Insomma, tutti gli studenti e lavoratori che fanno affidamento su questo servizio hanno avuto a disposizione un solo treno in un'ora.

Corse soppresse

Una vera e propria strage di treni che ha costretto, ancora una volta, gli utenti a viaggiare stipati nei vetusti convogli della Roma Nord. La situazione non è certo migliorata col passare della mattinata. Dopo due corse incredibilmente regolari alle 6:50 e alle 7:00, la corsa delle 7:15 era in ritardo mentre quella delle 7:22 è stata soppressa. Quella delle 7:35, poi, viaggiava con 10 minuti di ritardo così come quella delle 7:50. Insomma, per la Roma Nord rispettare orari e programmi è quasi un'utopia.

Non una novità per chi utilizza ogni giorno la linea. Secondo i dati raccolti dal Comitato pendolari ferrovia Roma Nord, nei primi tre mesi del 2024 sono state soppresse ben 1.300 corse. Pensano anche i ritardi. Solo a febbraio, tanto per fare in esempio, il 25,4% dei treni non è arrivato secondo gli orari stabiliti, accumulando un ritardo complessivo di 4.267 minuti, ovvero quasi quattro giorni.