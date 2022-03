Treni dell'alta velocità Firenze-Roma in ritardo fino a 120 minuti

Dalle 5.30 di questa mattina, 17 marzo, si stanno registrando cancellazioni, limitazioni e rallentamenti fino a 120 minuti nella circolazione dei treni Alta Velocità e regionali nei nodi di Firenze e Roma, con effetti anche sull'intero asse AV Torino - Salerno.

Sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto il traffico ferroviario è in graduale ripresa con ritardi fino a 60 minuti. A determinarli sono stati alcuni problemi tecnici agli apparati di comando centralizzato e computerizzato del traffico in fase di risoluzione. Lo rende noto Rfi che sta diffondendo nelle stazioni interessate le opportune informazioni sulla situazione in atto.