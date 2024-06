Treni in tilt, cancellazioni e ritardi per un guasto alla rete elettrica a Termini

Cancellazioni, limitazioni e ritardi fino a 60 minuti. Un guasto alla rete elettrica ha mandato in tilt la rete ferroviaria. Dalle ore 8:15 nel nodo di Roma la circolazione è rallentata in prossimità della stazione Termini per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Come sottolineato da Rfi ci sono stati pesanti effetti sulla mobilità ferroviaria. I treni hanno subito limitazioni, cancellazioni e sono stati instradati su linee convenzionali con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

In alcuni casi si registrano ritardi anche di 80 minuti e comunque non meno di 15 minuti rispetto agli orari di partenza e arrivo previsti. Alcuni treni ad alta velocita' sono stati anche cancellati, mentre altri sono stati dirottati sulla stazione Tiburtina. I tecnici sono al lavoro per sistemare il guasto e ripristinare la circolazione.