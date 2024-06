Tre chili di cocaina al posto dell'airbag, sul mercato avrebbe fruttato sino a 1 milione di euro. Il video

Tre panetti di cocaina nascosti nel vano del cruscotto dell'auto. Tre chili di polvere bianca pura al posto dell'airbag. È quanto hanno trovato e sequestrato i poliziotti nell'auto che guidava un 35enne romano, con precedenti per droga a Prato Fiorito, quartiere della periferia est della Capitale. Droga che immessa sul mercato avrebbe fruttato sino a un milione di euro, qualora tagliata e venduta a singole dosi.

Sono stati gli agenti delle volanti, in servizio di controllo del territorio nella zona compresa tra la Borghesiana e Nuova Ponte di Nona, a notare un uomo aggirarsi con fare sospetto a bordo di una Renault Capture in via Avola. Alla vista dell'auto della polizia l'uomo si è allontanato abbandonando la vettura in via Roccalumera. Poi è sceso ed ha buttato le chiavi.

Scoperto dai poliziotti l'uomo ha inizialmente negato di trovarsi alla guida dell'auto. Sottoposto a un controllo è stato trovato in possesso di due smartphone e della somma in contante di 1.580 euro. Controllata la vettura la scoperta. Ricavato nel vano del cruscotto - al posto dell'airbag - gli agenti hanno infatti trovato i tre panetti di cocaina, ciascuno del peso di un chilo, per un totale di tre.

Sequestrata la droga, il 35enne romano è stato poi accompagnato e identificato negli uffici del VI distretto Casilino di polizia. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio la magistratura ha poi convalidato l'arresto.