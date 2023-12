Tre blitz in una settimana non fermano i mercatini abusivi: sequestrata merce per 1200 chili

Tre blitz in una settimana. Nonostante i controlli e la pressione non si arrendono gli abusivi che vendono ciarpame sopra teloni e lenzuola che occupano illegalmente le strade e i marciapiedi in zona Ostiense. Un fenomeno non nuovo nella zona, con carabinieri, polizia locale e Ama che per la terza volta in sette giorni hanno sequestrato centinaia di chili di merce.

Sonpo stati i carabinieri della compagnia Roma Eur, unitamente agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, a tornare in piazzale Ostiense dove è stato eseguito un ulteriore servizio coordinato di controllo, mirato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado.

Le verifiche hanno riguardato l’area antistante la stazione ferroviaria Ostiense, i parcheggi e le banchine degli autobus, oltre alla zona interessata dalla presenza dei banchi addetti alla vendita ambulante.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati, a carico di ignoti, circa 1.200 chili di merce varia – indumenti e utensili -, poi rimossi da personale dell’azienda Ama, intervenuto sul posto.