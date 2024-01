Centocelle, trave si stacca da impalcatura e colpisce passante

Paura a Centocelle dove un passante è rimasto ferito dopo essere stato centrato da una trave caduta dal quinto piano di un palazzo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione della facciata. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 in via degli Arbusti.

L'uomo, di 73 anni, si trovava a passeggio con la moglie quando è stato colpito a una spalla. Immediate le cure mediche del 118, con il trasporto in codice giallo presso l'ospedale Vannini. La donna è rimasta illesa. Gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale hanno posto sotto sequestro la trave, avviando le indagini per accertare le dovute responsabilità.