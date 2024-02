Roma, la protesta degli agricoltori si spacca: il 15 febbraio ci saranno tre presidi in città

Lo spauracchio di una mobilitazione con 20mila persone e mezzi agricoli prevista per giovedì 15 febbraio al Circo Massimo col passare delle ore si è attenuata. Gli agricoltori, che pure continuano il braccio di ferro con il governo, sono divisi. In città domani ci saranno tre diverse manifestazioni, in tre diversi punti, organizzate da realtà differenti. La prima, in ordine di tempo, al Colosseo, poi in Campidoglio e poi al Circo Massimo appunto, ma non cinquemila persone al massimo, non le ventimila paventate giorni fa.

Il passo indietro

I primi a tirarsi indietro sono gli stati gli agricoltori di Riscatto Agricolo. L'esponente del gruppo, Salvatore Fais, ha sottolineato la loro assenza: "Giovedì noi staremo all'interno del nostro presidio della Nomentana senza partecipare alla manifestazione indetta dal Cra di Danilo Calvani al Circo Massimo, perché non dobbiamo far strumentalizzare le nostre manifestazioni e non sposiamo iniziative politiche".

A ribadire il concetto è stato anche Maurizio Senigagliesi, portavoce del movimento autonomo Riscatto Agricolo: "Non andremo assolutamente alla manifestazione di giovedì prossimo, non è nostra", ha detto all'Adnkronos. La paura è quella di infiltrazioni politiche.

Il rischio infiltrazioni

La manifestazione del Cra di Calvani sarebbe stata osteggiata per la presenza di frange di estrema destra, tanto che una parte del direttivo del Cra ha rassegnato le proprie dimissioni in dissenso con la mancata chiusura a questi gruppi.

A tal proposito proprio ieri, dalla Questura di Roma, è arrivato il divieto a Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova e condannato in Appello per la storia dell'assalto alla Cgil. Castellino giorni fa aveva espresso il suo appoggio agli agricoltori in un video e la disponibilità a scendere in piazza.

La protesta al Circo Massimo

Nonostante qualche defezione, la protesta al Circo Massimo si farà. Dalle 15 alle 18 l'appuntamento sarà in piazzale Ugo La Malfa, per "sostenere la mobilitazione del comparto agricolo relativa alle problematiche di settore". All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 5000 persone che giungeranno a bordo di pullman e mezzi propri.

Durante lo svolgimento della manifestazione è previsto lo stanziamento di un numero massimo di 10 trattori, che raggiungeranno piazzale Ugo La Malfa, percorrendo un itinerario concordato con le Forze di Polizia. Una sfilata dunque.

Dalle 8 di domani scatteranno divieti di sosta nei seguenti tratti stradali: piazzale Ugo La Malfa; via del Circo Massimo; - controviale di viale delle Terme di Caracalla, lato stadio Nando Martellini, tra piazza di Porta Capena a piazzale Numa Pompilio, per consentire la sosta dei pullman dei manifestanti. Previste modifiche per le linee 81, 118, 160, 628 e il 715.

Le altre due proteste

Come detto, tuttavia, non sarà l'unico presidio. Prima, dalle 13 alle 18, in piazza del Campidoglio, ci sarà una manifestazione dal nome 'Te lo do io il made in Italy' per chiedere "misure per uscire dalla crisi del settore agroalimentare e delle problematiche produttive". All'iniziativa è prevista la partecipazione di 300 persone, che non porteranno mezzi al seguito.

Una protesta che sarà anticipata da quella di due sigle, 'Altragricoltura' e 'Popolo produttivo' che hanno preavvisato la questura di Roma e ricevuto l'ok. Nella notte, infatti, sono arrivati nella Capitale un centinaio di mezzi agricoli provenienti da Caserta, Fondi, Velletri e dall'Abruzzo e si sono posizionati in un'area privata nella zona di Castel di Leva. Giovedì mattina due trattori, saranno poi scortati dalle forze dell'ordine, arriveranno fino al Colosseo. Obbiettivo "concreto" della protesta quello di "ottenere un incontro per presentare le richieste di riforma e di misure urgenti sulla crisi sia al Parlamento che al Governo".