Il trattore rubato nel cantiere della scuola

Non solo escavatori, ma anche un trattore con braccio meccanico. Dopo il colpo gobbo tentato da un ladro che era sparito con un camion con sopra una escavatrice da una ditta che noleggia macchine da lavoro a Guidonia, ancora un furto "pesante" nel vero senso della parola. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato appunto un trattore con braccio meccanico, sparito nel pomeriggio di mercoledì da un cantiere aperto in un edificio scolastico di Lanuvio. Come nel caso dell'escavatore rubato e poi ritrovato nel comune della Città dell'Aria anche in questo caso polizia locale e carabinieri hanno seguito il segnale gps installato sul mezzo rubato e lo hanno poi ritrovato dopo tre nascosto in un canneto in prossimità della via Pontina.

Il furto è stato messo a segno nel cantiere allestito al campus scolastico Campoleone di viale Filippo Turati a Lanuvio. Erano infatti le 16:00 quando è stato denunciato il furto dal titolare della ditte dell'azienda nel corso di una riunone del consiglio comunale del comune dei Castelli Romani. Da qui le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia locale di Lanuvio.

Rintracciato il segnale Gps del mezzo d'opera caschi bianchi e militari si sono messi all'inseguimento del mezzo. Dopo tre ore il ritrovamento del trattore, nascosto in un canneto all'altezza di via Nazzareno Strampelli, nel comune di Ardea.

Ad esprimere soddisfazione per il buon esito delle ricerche il comandante della polizia locale di Lanuvio dottor Sergio Ierace: "E' stata un'operazione fatta in sinergia con altre forze di sicurezza che operano sul territorio. Ringrazio per la collaborazione i carabinieri della stazione di Lanuvio e la polizia locale di Ardea per il supporto fornito nel corso dell’operazione".