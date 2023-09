Trastevere, vende alcol dopo la mezzanotte: minimarket multato di settemila euro

Vendeva alcol dopo la mezzanotte. Per questo motivo un minimarket di Trastevere è stato multato per settemila euro dalla polizia locale. Le attività di contrasto al commercio abusivo hanno portato invece al sequestro di circa 400 articoli venduti illegalmente nella zona del centro storico. Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle attività commerciali, con 27 illeciti sanzionati.

Quasi 300, invece, le persone sorprese a una velocità superiore ai limiti consentiti, a fronte di più di 12 mila controlli. Le irregolarità riscontrate per comportamenti scorretti alla guida sono state circa 600. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni. Un fine settimana intenso per gli agenti della polizia di Roma Capitale, che tra violazioni al codice della strada e irregolarità riscontrate presso le attività commerciali, in totale hanno comminato circa 650 sanzioni.