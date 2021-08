Trastevere: la camera del B&B non le piace, chiede il rimborso e spacca tutto

La donna, dopo aver soggiornato all'interno di una camera, aveva richiesto in modo pretestuoso la restituzione della somma in denaro corrisposta

La camera del B&B non di suo gradimento, la richiesta di rimborso e infine la lite animata con l’addetto alla reception, il tutto condito con il lancio e il danneggiamento di suppellettili. È quanto accaduto la scorsa notte in una struttura ricettiva di Trastevere, con la conseguente denuncia a piede libero di una 32enne da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Bravetta intervenuti sul posto.

I militari hanno trovato la donna, una 32enne di San Benedetto del Tronto, che minacciava e inveiva nei confronti del receptionist, un 27enne indiano, e sono riusciti a riportarla alla calma. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che la donna, dopo aver soggiornato all'interno di una camera, aveva richiesto in modo pretestuoso la restituzione della somma in denaro corrisposta per delle presunte anomalie riscontrate e, al rifiuto del 27enne ha dato in escandescenze, minacciandolo e danneggiando suppellettili e parte dell’arredo.

I Carabinieri hanno inoltre trovato la donna in possesso di un coltello e un involucro di cellophane contenente circa 2 grammi di hashish e l’hanno denunciata per minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, oltre ad averla segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntrice di sostanze stupefacenti.