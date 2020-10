Trastevere, disabile 94enne rapinato appena uscito dalla Posta: aveva ritirato 3mila euro

Aveva ritirato 3mila euro in Posta quando un ladro lo ha rapinato, fuggendo con il malloppo. A bloccarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno così arrestato l'uomo, un 33enne.

La vittima, un 94enne affetto da problemi di deambulazione, era in compagnia della moglie e aveva appena ritirato una consistente somma di denaro presso l'Ufficio Postale di Piazza Ippolito Nievo, quando il 33enne romeno, ha iniziato a pedinare la coppia e, approfittando delle difficoltà di deambulazione del signore disabile, gli ha sottratto il denaro dalla tasca dei pantaloni, per poi tentare la fuga su viale Trastevere.

In quel momento una pattuglia del XII Gruppo Monteverde dei caschi bianchi, in transito nella zona, notando un anomalo movimento di persone davanti l'ingresso di un edificio, si è subito fermata e, appreso quanto accaduto, ha bloccato e tratto in arresto il ladro che, nel frattempo, si era rifugiato all'interno dell'androne di un palazzo.

La refurtiva, una somma di 3mila euro prelevata dalla coppia per fare alcuni regali ai nipoti, è stata recuperata totalmente e restituita dagli agenti alle vittime.



Gli operanti, dopo aver rassicurato i coniugi visibilmente scossi, e terminati gli accertamenti di rito , hanno provveduto ad accompagnarli presso la loro abitazione.