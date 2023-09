A Trastevere la movida si fa violenta. Giovanissimi assaltano un palazzo: minacce e porte prese a calci

Una notte da incubo, una scena da film che soltanto per caso fortuito non è degenerata in violenza fisica. Al centro del quadro, un gruppo di ragazzi giovanissimi che nella notte tra martedì e mercoledì hanno seminato il caos prima nelle pittoresche vie di Trastevere e poi all’interno di un palazzo abitato da residenti ormai esasperati dalla movida fuori controllo.

È ormai passata la mezzanotte da un bel pezzo quando dalla finestra di un palazzo di via di San Francesco a Ripa, a poche decine di metri da un’ancora più affollata piazza di San Cosimato, una delle zone più frequentate dai ragazzi a Trastevere, cade una secchiata d’acqua. A lanciarla, evidentemente, un residente che da ore attende di dormire e non riesce a farlo per i continui schiamazzi, le risate e le urla provenienti dalla strada.

La reazione di un gruppetto di ragazzi è tanto violenta quanto inaspettata. Forse alimentati dall’alcol, fanno irruzione nel portone del civico 8, prendono a pugni e calci pareti e cassette della posta e distruggono una vetrata a protezione di un affresco. Poi salgono le scale e si scagliano contro le porte degli appartamenti invitando i residenti a “uscire” e a “scendere in strada”. Nessuno, ovviamente, apre la porta, ma iniziano le chiamate al 112 per segnalare l’accaduto. Nel frattempo i ragazzi si dileguano, lasciando i residenti sotto choc e impauriti dalla piega violenta che ha preso una scena vissuta innumerevoli volte.

La mattina dopo in via San Francesco a Ripa arrivano i carabinieri della compagnia di Trastevere, che effettuano un sopralluogo. Riscontrano i danni all’interno del palazzo, raccolgono le testimonianze dei residenti e sequestrano le immagini delle videocamere di sorveglianza per identificare i responsabili del raid vandalico. Le indagini sono in corso, ma da parte dei residenti è arrivato un appello a forze dell’ordine e prefetto affinché vengano aumentati i controlli, così come al Comune affinché regoli la vendita di alcolici, il cui abuso è spesso alla base di questo genere di episodi.