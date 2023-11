Trastevere, lite tra cartomanti finisce in rissa: "Qui c'ero prima io"

Rissa tra cartomanti a Trastevere, per la contesa di un posto. Una 54enne romana, infatti, ha minacciato e spintonato una sua rivale in affari, una 51enne di origini greche, per costringerla ad allontanarsi da piazza Sant’Egidio e impedirle di svolgere, come lei, l'attività di indovina. A ricostruire quanto successo sono stati i carabinieri che nel week end hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa in data 17 novembre 2023, dal tribunale di Roma nei confronti della 54enne romana. In sostanza la cartomante italiana dovrà stare lontano dalla sua "rivale".

Controlli anti movida

Il provvedimento è stato notificato durante i controlli fatti nelle zone della movida in questo fine settimane dei carabinieri nelle aree di Trastevere, Ponte Milvio, piazza Bologna, Ostiense e Prati.

In tarda serata, in viale Aventino, i militari hanno arrestato un 31enne eritreo, senza fissa dimora, che, fermato per un controllo dopo essere stato sorpreso a danneggiare, senza motivo, i tavolini esterni di un ristorante in viale Aventino, ha tentato prima la fuga e poi ha spintonato i militari per evitare l’identificazione.

I piccoli pusher

Sempre in serata, in zona piazza Bologna, i carabinieri hanno denunciato un 23enne romano trovato in possesso di un coltello e alcune dosi di hashish e hanno sanzionato, segnalandoli al prefetto, 4 studenti trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana.

Gli uomini della stazione San Pietro, invece, nel corso delle verifiche in prossimità di alcuni locali notturni situati nel quartiere Prati, hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, eseguendo accertamenti con etilometro e perquisizioni. Un minore è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish ed è stato identificato e segnalato alla prefettura, mentre il conducente di un’autovettura è stato multato per la mancata copertura assicurativa del veicolo.