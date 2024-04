A Trastevere cibo non tracciato e lavoratori irregolari nei ristoranti etnici

Gli agenti del commissariato Trastevere hanno controllato diversi esercizi di ristorazione etnica nel rione Trastevere, verificando irregolarità nella conservazione degli alimenti e nella contrattualizzazione dei dipendenti.

Controlli nei ristoranti etnici di Trastevere

Nell'ambito di controlli mirati alle attività commerciali nel luoghi della movida, durante la serata di sabato 27 aprile la polizia di Stato si è recata in diversi ristoranti di cucina etnica di Trastevere. In alcuni casi, gli agenti hanno riscontrato che molti alimenti pronti per la preparazione erano però conservati senza alcuna forma di tracciabilità. Di conseguenza sono stati sequestrati 48 kg di alimenti.

Lavoratori in nero e senza certificazioni

Non solo. Nelle stesse attività i poliziotti hanno verificato che alcuni lavoratori, impiegati proprio alla preparazione dei cibi, non erano regolati da contratto e non avevano nemmeno le idonee certificazioni sanitarie per svolgere il compito assegnato. Un controllo simile è stato effettuato a carico di un chiosco di "grattachecche" sul lungotevere, vicino all'Isola Tiberina. Il gestore è stato sanzionato per alcune irregolarità e anche in questo caso è stato trovato un dipendente senza contratto.

In totale nella serata del 27 aprile sono stati elevati 16 verbali per violazioni amministrative, per un totale di 36mila euro di multe.